Журналист НХЛ прокомментировал слухи о возможном отъезде Мичкова в «Филадельфию»

Журналист НХЛ Энтони Ди Марко прокомментировал слухи о возможном отъезде нападающего СКА Матвея Мичкова в «Филадельфию». 19-летний форвард имеет действующее соглашение со СКА до конца сезона-2025/2026.

«На данный момент руководство «Флайерз» не в курсе ситуации с Мичковым. Но если слух верен, следующим шагом будет заключение контракта на его переезд в Северную Америку.

Насколько я понимаю, сейчас идут переговоры между Мичковым и его агентом и СКА, в центре которых находится размер компенсации, которую команда получит в случае расторжения контракта. Если они сойдутся в деньгах, то Мичков окажется в Северной Америке раньше, чем ожидалось. «Филадельфия» не будет принимать непосредственного участия в переговорах о выкупе контракта со СКА», — написал журналист в своей соцсети.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.