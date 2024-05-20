«Рейнджерс» подписали контракт новичка с 19-летним форвардом из системы клуба

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил трёхлетний контракт новичка с 19-летним нападающим Диланом Рубреком, сообщает пресс-служба «синерубашечников».

В текущем сезоне Рубрек защищал цвета «Ошава Дженералз» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), где в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 72 (26+46) очка. Также на счету молодого хоккеиста 26 (11+15) очков в 21 игре плей-офф.

«Рейнджерс» выбрали Рубрека на драфте НХЛ – 2023 в шестом раунде под общим 178-м номером.

Напомним, нью-йоркцы вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли – 2024, в котором сыграют серию с «Флоридой Пантерз».

По итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: