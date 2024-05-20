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Форвард «Ванкувера» — о 7-м матче: будет тяжело, в таких играх не получится спрятаться

Форвард «Ванкувера» — о 7-м матче: будет тяжело, в таких играх не получится спрятаться
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Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер поделился ожиданиями от решающего седьмого матча серии с «Эдмонтоном». Встреча пройдёт в Ванкувере в ночь на 21 мая и начнётся в 4:00 мск.

«Мы хорошо реагируем после того, как не показываем нашу лучшую игру, поэтому я ожидаю подобной реакции от команды. Это часть местной культуры и стандартов, и это то, чего мы с нетерпением ждём. Это будет тяжело, но это самое интересное. Вы должны принять сложность подобных матчей. Если вы хотите лёгкой прогулки, завтра вам придётся бороться. Это довольно просто, и в таких играх не получится спрятаться. Вы должны принять это, и мы говорили об этом весь сезон», — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

«Ванкувер» будет играть седьмой матч без лучшего снайпера Брока Бёзера и основного вратаря Тэтчера Демко.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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