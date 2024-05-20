Сборная США едва не повторила самую крупную победу в истории встреч со сборной Казахстана
Поделиться
В Остраве на «Остравар-Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).
Самая крупная победа США над сборной Казахстана была зафиксирована на чемпионате мира 2010 года. Тогда американская сборная выиграли со счётом 10:0.
ЧМ-2010 . Группа G. 1-й тур
15 мая 2010, суббота. 18:15 МСК
США
Окончен
10 : 0
Казахстан
1:0 Оши (Окпосо, Грин) – 00:55 (5x5) 2:0 Окпосо (Оши, Гальярди) – 01:13 (5x5) 3:0 Гилрой (Дубински) – 06:53 (5x4) 4:0 Гилрой (Оши, Гальярди) – 10:20 (5x5) 5:0 Фолиньо (Дубински) – 28:03 (5x5) 6:0 Потульны (Яндл, Дубински) – 36:34 (5x4) 7:0 Гилрой (Потульны, Дубински) – 36:46 (5x5) 8:0 Дубински (Грин) – 38:44 (5x3) 9:0 Кеннеди (Хансон, Хиллен) – 39:29 (5x4) 10:0 Крайдер (Картер) – 58:57 (5x5)
Ещё три матча в рамках мировых первенств по хоккею также остались за американской сборной. США побеждали казахстанскую сборную со счётом 3:0, 4:3 ОТ и 3:2 ОТ.
Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Окончен
10 : 1
Казахстан
1:0 Болди (Нельсон, Хьюз) – 04:37 2:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 07:16 (pp) 3:0 Нельсон (Сандерсон, Болди) – 16:50 4:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 18:28 (pp) 5:0 Бриндли (Кессел, Канин) – 21:39 6:0 Болди (Ткачук) – 23:32 (pp) 7:0 Канин (Болди, Веренски) – 31:04 8:0 Ткачук (Болди, Годро) – 45:21 (pp) 9:0 Хейз (Питри) – 45:42 9:1 Омирбеков (Королёв, Старченко) – 46:57 10:1 Годро (Болди) – 50:06
Комментарии
- 20 мая 2024
-
11:35
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:57
-
00:03
- 19 мая 2024
-
23:53
-
23:36
-
23:05
-
22:44
-
22:24
-
21:56
-
21:27
-
21:11
-
21:00
-
20:46
-
20:32
-
20:10
-
19:37
-
19:33
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:11
-
16:45