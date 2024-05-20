Сборная США едва не повторила самую крупную победу в истории встреч со сборной Казахстана

В Остраве на «Остравар-Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

Самая крупная победа США над сборной Казахстана была зафиксирована на чемпионате мира 2010 года. Тогда американская сборная выиграли со счётом 10:0.

Ещё три матча в рамках мировых первенств по хоккею также остались за американской сборной. США побеждали казахстанскую сборную со счётом 3:0, 4:3 ОТ и 3:2 ОТ.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.