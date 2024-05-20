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Сборная США едва не повторила самую крупную победу в истории встреч со сборной Казахстана

Сборная США едва не повторила самую крупную победу в истории встреч со сборной Казахстана
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В Остраве на «Остравар-Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

Самая крупная победа США над сборной Казахстана была зафиксирована на чемпионате мира 2010 года. Тогда американская сборная выиграли со счётом 10:0.

ЧМ-2010 . Группа G. 1-й тур
15 мая 2010, суббота. 18:15 МСК
США
Окончен
10 : 0
Казахстан
1:0 Оши (Окпосо, Грин) – 00:55 (5x5)     2:0 Окпосо (Оши, Гальярди) – 01:13 (5x5)     3:0 Гилрой (Дубински) – 06:53 (5x4)     4:0 Гилрой (Оши, Гальярди) – 10:20 (5x5)     5:0 Фолиньо (Дубински) – 28:03 (5x5)     6:0 Потульны (Яндл, Дубински) – 36:34 (5x4)     7:0 Гилрой (Потульны, Дубински) – 36:46 (5x5)     8:0 Дубински (Грин) – 38:44 (5x3)     9:0 Кеннеди (Хансон, Хиллен) – 39:29 (5x4)     10:0 Крайдер (Картер) – 58:57 (5x5)    

Ещё три матча в рамках мировых первенств по хоккею также остались за американской сборной. США побеждали казахстанскую сборную со счётом 3:0, 4:3 ОТ и 3:2 ОТ.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Окончен
10 : 1
Казахстан
1:0 Болди (Нельсон, Хьюз) – 04:37     2:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 07:16 (pp)     3:0 Нельсон (Сандерсон, Болди) – 16:50     4:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 18:28 (pp)     5:0 Бриндли (Кессел, Канин) – 21:39     6:0 Болди (Ткачук) – 23:32 (pp)     7:0 Канин (Болди, Веренски) – 31:04     8:0 Ткачук (Болди, Годро) – 45:21 (pp)     9:0 Хейз (Питри) – 45:42     9:1 Омирбеков (Королёв, Старченко) – 46:57     10:1 Годро (Болди) – 50:06    
Календарь ЧМ-2024
Турнирная таблица ЧМ-2024
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