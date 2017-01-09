Бобровский: матч с «Филадельфией», за которую я раньше играл, был особенным

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»поделился впечатлениями от победы во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» (2:1 ОТ).«Здорово, что мы смогли выиграть в такой ситуации – приятно вернуться на победные рельсы и снова почувствовать уверенность. Каждая игра складывается по-разному, и необходимо фокусироваться на собственных действиях. Регулярный чемпионат состоит из 82 матчей, и невозможно выиграть все из них. Мы не ставим перед собой такой задачи, а главное – то, как мы реагируем на неудачи. Конечно, на такой длинной дистанции будут какие-то падения.Был ли матч с «Филадельфией» особенным для меня? Безусловно. У меня хорошие воспоминания о «Флайерз», я благодарен этой организации за шанс, который я получил. Конечно, это было дополнительной мотивацией для меня», — сказал Бобровский в интервью официальному сайту клуба.