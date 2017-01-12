Кожевников: «Витязь» стал стабильнее, а «Спартак» чередует победы с провалами

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о шансах «Витязя», «Спартака» и «Северстали» на выход в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.«Маловероятно, что кто-то с 10-го по 13-е места сможет выйти в плей-офф. Тот же «Спартак» иногда играет классный матч, а иногда провал. И смысл им выходить в плей-офф? Красно-белым не хватает стабильности. Один Стоа забивает, и всё, хотя с таким составом обязан был попадать в первую «восьмёрку». Но команде только два года, она только создаётся. У «Северстали» есть огромное желание, ребята до конца сражаются. В невероятно упорной борьбе обыграла «Сибирь».У «Витязя» очень большие шансы попасть в плей-офф, они в каждом матче борются за очки. Болельщики подольской команды очень ждут этого. В этом сезоне «Витязь» прибавил за счёт молодых ребят, улучшил игру в обороне, вратарь неплохой появился, да и нападение неплохо «стреляет». Огромная заслуга в таком результате Валерия Белова. Раньше у команды были серьёзные перепады в игре, в этом сезоне стали стабильнее, в этом тренерская заслуга», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».