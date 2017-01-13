Защитник СКА Войнов не сыграет с «Кузней» в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и новокузнецкий «Металлург» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск. Полностью составы команд выглядят следующим образом:
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Яковлев — Белов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Чудинов – Хафизуллин;
Тихонов – Прохоркин — Барабанов, Зуб – Рукавишников;
Хохлачёв — Каблуков — Кетов, Рыков.
«Металлург» (Новокузнецк):
Подъяпольский (Хакимов);
Семёнов — Вихарев — Скороходов, Фаткуллин — Скутар;
Разумов — Михеев — Ионин, Калашников — Лямкин;
Лебедев — Комаристый — Соловьёв, Давыдов — Виксна;
Емец— Пархоменко — Язьков, Титов — Куклёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.