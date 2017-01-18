Михеев: «Магнитка» забила нам рабочие голы, будем исправляться

Нападающий «Авангарда»поделился эмоциями после победы в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«Была такая установка на игру – агрессивно начинать? Не сказать что мы так активно не начинаем все встречи. Может, только некоторые так не начинали, как сегодня. Но сегодня такой хороший матч, и для нашей команды надо было начать так агрессивно.Наша оборона допустила одинаковые ошибки? Сегодня они забили очень рабочие голы, с «пятака». Мы недоработали на возврате, и получилось вот так. Будем исправлять», — цитирует Михеева официальный сайт «Магнитки».