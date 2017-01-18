Е. Медведев: есть опыт, поэтому заменить Соботку мне не составило проблем

Капитан омского «Авангарда»поделился впечатлениями после победы в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«Каково было заменить Соботку в первом звене? В принципе у меня был опыт за плечами, поэтому особых проблем не испытывал.В большинстве прибавили? Да, наверное, ребята почувствовали друг друга, какую-то связь, «химию» и, я считаю, раскрепостились как-то, стали больше доверять. Поэтому пошли голы. Мы нашли именно те сочетания, которые работают, приносят результат», — цитирует Медведева официальный сайт клуба.