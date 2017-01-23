«Питтсбург» разгромил «Бостон», Кросби набрал 3 очка, Малкин — 2

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.В составе «Питтсбурга» дублем отметился Конор Шири (30-я и 43-я минуты), ещё по шайбе забросили Брайан Раст (21), Патрик Хёрнквист (42) и(45). За «Бостон» гол престижа провёл Давид Крейчи (34).Отметим, что Кросби, Раст и Шири за матч набрали по 3 очка каждый. Российский нападающий «пингвинов»отдал две результативные передачи.