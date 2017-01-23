Житник: премиальные в плей-офф НХЛ $ 5 тыс., в КХЛ платят по 200-300 тыс.

Известный хоккеист Алексей Житник рассказал о премиальных за прохождение раундов плей-офф в НХЛ и КХЛ.
«На фоне общих зарплат в хоккее на Матче звёзд не заработаешь. Во всяком случае, в моё время лига оплачивала игрокам только дорогу и проживание. Да и вообще здесь подобные премии не предусмотрены.
В плей-офф НХЛ хоккеисты играют бесплатно, разве что за проход первого этапа платили по 5 тысяч долларов и ещё по 50-70 тысяч – за Кубок Стэнли. При этом клубы именно на плей-офф зарабатывают очень серьёзные деньги. Кстати, в той же КХЛ ситуация совсем иная. Слышал, за проход первого раунда там выписывали премии по 200-300 тыс. долларов на человека. И не думаю, что в последние годы что-то в КХЛ в этом плане изменилось», – цитирует Житника Russia-Hockey.