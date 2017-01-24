Задоров: «Колорадо» пропускает слишком много лёгких голов

Защитник «Колорадо Эвеланш»прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5), которое стало шестым подряд для «лавин».«В третьем периоде нам необходимо было играть очень плотно, действовать активнее. Но у нас в который раз это не получилось. Мы опять пропустили слишком много лёгких голов, на пятачке постоянно происходили неприятности. Перед своими воротами надо играть более ответственно, необходимо прибавлять в этом. В третьем периоде нельзя так действовать», — приводит слова Задорова Denver Post.В матче с «Шаркс» Задоров мог записать на свой счёт первый гол в сезоне, но авторство шайбы, первоначально записанной на россиянина, потом отдали норвежцу Мартинсену. С показателем полезности «-17» Задоров идёт на 10-м месте с конца во всей лиге.