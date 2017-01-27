Жюльен: «Бостону» очень повезло, что Маршана не дисквалифицировали

Главный тренер «Бостона»оценил игру избежавшего дисквалификации форварда Брэда Маршана в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3), в котором он сделал дубль. Перед матчем стало известно, что Маршан оштрафован на 10 тыс. долларов за подножку защитнику «Детройта» Никласу Кронваллю.«Да, я считаю, что ему нужно было ответить на это. Для него это было важно. Если честно, нам очень повезло, что его не дисквалифицировали. Сегодня он внёс большой вклад в победу.Я уважаю лигу, иногда уважаю её решения, но у него это был уже не первый случай. Так что именно такое решение наверняка не было лёгким. И получилось так, что я стою и говорю: нам повезло, что сегодня он мог играть», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.