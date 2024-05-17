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Сборная Дании с минимальным разрывом в счёте обыграла Великобританию на ЧМ-2024

Сборная Дании с минимальным разрывом в счёте обыграла Великобританию на ЧМ-2024
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Сегодня, 17 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы А — сборные Великобритании и Дании. Со счётом 4:3 победу одержала датская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
17 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
Дания
1:0 Кирк (Кёрран, Руопп) – 05:25     1:1 Огор (Мёльгор, Олесен) – 06:26     1:2 Бруггиссер (Олесен, Вайсе Матиасен) – 08:25 (pp)     2:2 Нилсон (Мози, Лэйк) – 10:34     2:3 Огор (Олесен, Мёльгор) – 21:42     3:3 Халберт (Лахович, Перлини) – 38:34     3:4 Вайсе Матиасен (Блихфельд, Бруггиссер) – 52:01 (pp)    

Голами в составе выигравшей команды отметились Филлип Бруггиссер, Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор, ставший автором дубля. Ассистентский хет-трик на свой счёт записал Ник Олесен.

У британской сборной отличились Лиам Кирк, Кейд Нилсон и Натанаэль Халберт.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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