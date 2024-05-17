Сборная Германии разгромила Казахстан в матче ЧМ-2024

Сегодня, 17 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы В — сборные Германии и Казахстана. Со счётом 8:2 победу одержала немецкая национальная команда.
Голами в составе выигравшей команды отметились Максимилиан Шубер, Паркер Туоми, Джон-Джейсон Петерка, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс, Максимилиан Кастнер, Лукас Райхель оформил дубль.
Казахстанская команда смогла отыграть первую шайбу в стартовом отрезке при счёте 0:2 — в большинстве отличился Роман Старченко, а затем, в третьей двадцатиминутке забил Артём Королёв.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.
- 17 мая 2024
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