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Сборная Германии разгромила Казахстан в матче ЧМ-2024

Сборная Германии разгромила Казахстан в матче ЧМ-2024
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Сегодня, 17 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы В — сборные Германии и Казахстана. Со счётом 8:2 победу одержала немецкая национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Германия
Окончен
8 : 2
Казахстан
1:0 Шубер (Стаховяк, Петерка) – 01:02     2:0 Туоми (Кастнер, Угбекиле) – 02:24     2:1 Старченко (Рымарев, Панюков) – 07:59 (pp)     3:1 Петерка (Стаховяк, Висман) – 21:11     4:1 Райхель (Пфёдерль) – 28:29     5:1 Кельбле (Петерка, Стаховяк) – 35:17     6:1 Райхель (Петерка, Стаховяк) – 50:27     6:2 Королёв (Бойко, Асетов) – 51:52     7:2 Тиффельс (Штурм) – 54:14 (sh)     8:2 Кастнер (Эль, Туоми) – 58:34    

Голами в составе выигравшей команды отметились Максимилиан Шубер, Паркер Туоми, Джон-Джейсон Петерка, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс, Максимилиан Кастнер, Лукас Райхель оформил дубль.

Казахстанская команда смогла отыграть первую шайбу в стартовом отрезке при счёте 0:2 — в большинстве отличился Роман Старченко, а затем, в третьей двадцатиминутке забил Артём Королёв.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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