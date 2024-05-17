Маршан: чем больше игроков соперника вы выводите из игры, тем больше у вас преимуществ

Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался о силовой игре в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что он отделался легким ударом. Но я не собираюсь жаловаться. Неприятности случаются. Я был с другой стороны во многих играх. Это часть игры, часть хоккея в плей-офф. Паршиво быть по другую сторону баррикад, но такое случается.

Никто не хочет этого признавать, но попытка нанести травму каждому игроку команды соперника является частью плей-офф, и чем больше игроков вы выводите из игры, тем больше преимуществ у вашей команды» — Брэд Маршан о Сэме Беннетте, получившем травму» — приводит слова Маршана журналист Конор Райан в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Маршан получил травму в столкновении с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннеттом в начале третьей игры серии. Форвард после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».