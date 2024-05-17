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Капитан «Магнитки» Яковлев рассказал, как получил травму перед финалом Кубка Гагарина

Капитан «Магнитки» Яковлев рассказал, как получил травму перед финалом Кубка Гагарина
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Нападающий «Металлурга» Егор Яковлев высказался о травме лёгкого, из-за которой он пропустил финальную серию с «Локомотивом» в плей-офф КХЛ — 2024.

«Вообще неожиданно. Каждую игру такое случается, просто шайба попала. Была последняя минута, играли «шесть на пять». Стефан Да Коста бросил, я стоял боком, боролся на пятаке, и [шайба] попала под лопатку сзади…

Всё закончилось, сижу на лавке и чувствую, что плохо. Всегда чувствуешь, что что-то серьёзное. Сижу и не могу выпрямиться. Меня жёстко бросило в пот, подумал, что сломал ребро. Это был седьмой матч, доктор подходит и по спине мне [cо словами]: «Молодчик» (смеётся). Может, это там произошло, не тогда [в моменте с Да Костой] (смеётся)

Сделал снимок и уехал. Мне оттуда перезванивают: «Ты куда уехал? У тебя пневмоторакс». Немного не ожидал. Помню, у Даниса Зарипова было такое, но эта травма всегда от того, что ломается ребро, а у меня — от компрессионного удара

Самый ужас то, что было дальше. На следующий день сделали снимок, [врач] говорит: «Воздуха больше не стало, но он и не уходит». Сказал, что есть вариант, когда тебя протыкают и ты ходишь с чемоданчиком, но есть быстрый способ, когда втыкают иголку и шприцем вытаскивают. У тебя финал, ты хочешь играть в финале. Спросил, через сколько смогу играть. Они посмеялись…

В Ярославль поехал с формой, но мне можно было только через 12 дней начинать заниматься какой-то физкультурой. Перед четвёртым матчем тренировался на максимуме с неиграющим составом. В голове было, что, не дай бог, травма у ребят или серия затянется, [и я] мог выйти» — сказал Яковлев в интервью на YouTube-канале «ЛЁД».

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