Промеса освободили, а Аллегри уволили за неподобающее поведение. Главное к вечеру
Нападающий «Спартака» Квинси Промес будет дожидаться решения вопроса об экстрадиции в Нидерланды на свободе, «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии, а Арне Слот официально стал сменщиком Юргена Клоппа в «Ливерпуль». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 мая.
Футбол
- Нападающий «Спартака» Промес освобождён из-под стражи в ОАЭ
- «Ювентус» уволил Аллегри за неподобающее поведение в финале Кубка Италии
- Арне Слот подтвердил, что подписал контракт с «Ливерпулем»
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