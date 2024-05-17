Промеса освободили, а Аллегри уволили за неподобающее поведение. Главное к вечеру

Нападающий «Спартака» Квинси Промес будет дожидаться решения вопроса об экстрадиции в Нидерланды на свободе, «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии, а Арне Слот официально стал сменщиком Юргена Клоппа в «Ливерпуль». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 мая.

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