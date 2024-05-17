Сведберг — о том, почему остался в КХЛ после 24 февраля: я потерял бы миллионы крон

Шведский защитник Виктор Сведберг рассказал, почему принял решение доиграть контракт с «Авангардом» в 2022 году.

— Почему не разорвали контракт летом 2022-го?

— Если говорить честно, то мне бы это стоило слишком больших денег. Дело было именно в этом. Мне бы пришлось пожертвовать огромными деньгами в тот момент, когда начинался мой лучший год по контракту. Именно тогда, в сезоне-2022/2023, я должен был заработать больше всего денег, а это значило, что мне бы пришлось заплатить очень много, чтобы разорвать контракт. Примерно половину того, что я заработал за всю карьеру, так что мне пришлось бы продать дом или снимать пенсионные накопления. Я думал о финансовой безопасности своей семьи, чувствовал, что она важнее, поэтому доиграл контракт до конца.

— Сколько денег вы потеряли бы, если бы не доиграли последний год в КХЛ?

— Не уверен, что хочу называть точные суммы, но это огромные деньги. Миллионы крон. Даже больше, если учитывать мою зарплату в последний год, которую я в этом случае не получил бы. К сожалению, у меня был лучший контракт в жизни, когда всё случилось. Мы решили, что не стоит расставаться с такими деньгами, — сказал Сведберг в интервью шведскому изданию Expressen.