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Сведберг — о том, почему остался в КХЛ после 24 февраля: я потерял бы миллионы крон

Сведберг — о том, почему остался в КХЛ после 24 февраля: я потерял бы миллионы крон
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Шведский защитник Виктор Сведберг рассказал, почему принял решение доиграть контракт с «Авангардом» в 2022 году.

— Почему не разорвали контракт летом 2022-го?
— Если говорить честно, то мне бы это стоило слишком больших денег. Дело было именно в этом. Мне бы пришлось пожертвовать огромными деньгами в тот момент, когда начинался мой лучший год по контракту. Именно тогда, в сезоне-2022/2023, я должен был заработать больше всего денег, а это значило, что мне бы пришлось заплатить очень много, чтобы разорвать контракт. Примерно половину того, что я заработал за всю карьеру, так что мне пришлось бы продать дом или снимать пенсионные накопления. Я думал о финансовой безопасности своей семьи, чувствовал, что она важнее, поэтому доиграл контракт до конца.

— Сколько денег вы потеряли бы, если бы не доиграли последний год в КХЛ?
— Не уверен, что хочу называть точные суммы, но это огромные деньги. Миллионы крон. Даже больше, если учитывать мою зарплату в последний год, которую я в этом случае не получил бы. К сожалению, у меня был лучший контракт в жизни, когда всё случилось. Мы решили, что не стоит расставаться с такими деньгами, — сказал Сведберг в интервью шведскому изданию Expressen.

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