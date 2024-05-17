83% болельщиков «Миннесоты» беспокоятся, что Капризов может не продлить контракт с клубом

The Athletic опубликовал результаты опроса болельщиков хоккейного клуба «Миннесота Уайлд», в составе которого выступает российский нападающий Кирилл Капризов. Он показал, что подавляющее большинство фанатов переживают о том, что форвард может покинуть команду.

Контракт Капризова действует ещё два года (до окончания сезона-2025/2026).

В текущем сезоне «Миннесота» не попала в плей-офф НХЛ второй раз за последние 12 лет.

«Да, пока Капризов не подписал контракт, вам действительно стоит переживать.

Он хочет побеждать, и слишком часто по вечерам ему казалось, что он один на необитаемом острове. У него также есть друзья в лиге, которые были бы рады уговорить его подписать контракт с их командами, и ещё у него есть жёсткий агент, у которого богатая история переходов клиентов в другие клубы. И все мы знаем, что первые два контракта Капризова было непросто заключить.

«Уайлд» сделают всё возможное, чтобы продлить контракт с Капризовым следующим летом, но, если этого не случится до конца следующего межсезонья, будет повод для беспокойства», — сказано в тексте.