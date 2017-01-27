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175 лет назад
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Третий бомбардир рижского «Динамо» Редлихс выбыл до конца сезона
27 января 2017, пятница. 13:27.
Хоккей
Нападающему рижского «Динамо»
Микелису Редлихсу
была сделана операция на кисти. Хоккеист больше не сыграет в текущем сезоне.
В 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету Редлихса 16 (9+7) очков — он третий бомбардир прибалтийской команды. Показатель полезности составил «-14».
Также твит доступен
здесь.
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Динамо Рига
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