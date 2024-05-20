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«Понимал, что ошибка полностью на мне». Исаев — о голе в овертайме финала Кубка Гагарина

«Понимал, что ошибка полностью на мне». Исаев — о голе в овертайме финала Кубка Гагарина
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев оценил свою результативную ошибку в овертайме третьего матча финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:2 ОТ). Голкипер не смог справиться с отскоком шайбы от лицевого борта и позволил сопернику забить лёгкий гол.

— Долго в голове сидел обидный гол, пропущенный в овертайме третьего матча финала против «Металлурга»?
— Да, когда я только вышел, было, конечно, сложно и неприятно. Я понимал, что ошибка полностью на мне. Но и понимал, что надо играть дальше. 0-3 в серии — это неприятно, но не приговор.

— Считаете, что та ошибка полностью на вас? Всё-таки со стороны отскок от борта у вас за спиной казался очень неудобным.
— Я думаю, всё в совокупности. Сказались и моя излишняя заряженность поймать всё, и сам отскок, и то, что я не смог правильно сгруппироваться и сложиться, чтобы проконтролировать этот процесс. Думаю, это просто всё вместе привело к голу, – цитируют Исаева «Известия».

Исаев был признан лучшим вратарём прошедшего сезона-2023/2024 КХЛ. Вратарь провёл в сезоне 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85.

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