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175 лет назад 2016
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Ткачёв: шефство над Капризовым не брал, просто пытаемся найти общий язык на льду

8 февраля 2017, среда. 19:34. Хоккей
Нападающий сборной России Владимир Ткачёв поделился мнением о целях команды на Шведских играх.
«Цель одна – выиграть. На каждый турнир приезжаем побеждать, от сборной России другого не ждут. Настрой не меняется вне зависимости от того, кто приезжает в сборную или с кем мы играем. Взял ли шефство над Капризовым? (Смеётся.) Не знаю, просто стараемся найти общий язык, разговариваем своей пятёркой. Времени у нас достаточно мало, будем стараться показать результат.

Всегда принципиально победить. Финны – организованная команда, которая хорошо играет в пас, катается, прессингует. С ними надо играть агрессивно и дисциплинированно. Мы не должны транжирить свои моменты.
Удивлён ли, что Яруллин и Мусин накануне играли в ВХЛ, а теперь в сборной? Это вопрос не ко мне», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Владимир Ткачёв Кирилл Капризов Евротур
Новости. Хоккей
8 февраля 2017, среда
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