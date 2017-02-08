Ткачёв: шефство над Капризовым не брал, просто пытаемся найти общий язык на льду

Нападающий сборной Россииподелился мнением о целях команды на Шведских играх.«Цель одна – выиграть. На каждый турнир приезжаем побеждать, от сборной России другого не ждут. Настрой не меняется вне зависимости от того, кто приезжает в сборную или с кем мы играем. Взял ли шефство над Капризовым?Не знаю, просто стараемся найти общий язык, разговариваем своей пятёркой. Времени у нас достаточно мало, будем стараться показать результат.Всегда принципиально победить. Финны – организованная команда, которая хорошо играет в пас, катается, прессингует. С ними надо играть агрессивно и дисциплинированно. Мы не должны транжирить свои моменты.Удивлён ли, что Яруллин и Мусин накануне играли в ВХЛ, а теперь в сборной? Это вопрос не ко мне», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.