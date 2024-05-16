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Нападающий «Колорадо» Тренин получил травму в пятом матче серии с «Далласом»

Нападающий «Колорадо» Тренин получил травму в пятом матче серии с «Далласом»
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Нападающий «Колорадо» Яков Тренин получил травму в пятом матче серии с «Далласом» (5:3, 2-3 в серии). Российский форвард покинул площадку на 11-й минуте первого периода из-за травмы верхней части тела, проведя на льду лишь две минуты и 16 секунд.

«Он не смог вернуться в игру по состоянию здоровья. Я не знаю степень серьёзности повреждение и будет ли он играть в следующем матче серии», – цитирует главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара пресс-служба клуба.

Тренин перешёл в «Колорадо» в дедлайн из «Нэшвилла». В текущем плей-офф россиянин провёл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу. Напомним, «Колорадо» уже лишился одного российского нападающего Валерия Ничушкина, который был вновь помещён в программу помощи хоккеистам НХЛ и отстранён от матчей на полгода.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    
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