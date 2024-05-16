Нападающий «Колорадо» Тренин получил травму в пятом матче серии с «Далласом»

Нападающий «Колорадо» Яков Тренин получил травму в пятом матче серии с «Далласом» (5:3, 2-3 в серии). Российский форвард покинул площадку на 11-й минуте первого периода из-за травмы верхней части тела, проведя на льду лишь две минуты и 16 секунд.

«Он не смог вернуться в игру по состоянию здоровья. Я не знаю степень серьёзности повреждение и будет ли он играть в следующем матче серии», – цитирует главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара пресс-служба клуба.

Тренин перешёл в «Колорадо» в дедлайн из «Нэшвилла». В текущем плей-офф россиянин провёл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу. Напомним, «Колорадо» уже лишился одного российского нападающего Валерия Ничушкина, который был вновь помещён в программу помощи хоккеистам НХЛ и отстранён от матчей на полгода.