Дугин: за очками я как-то никогда особо не гнался

Нападающий московского «Динамо»высказался о своей результативности в текущем сезоне — 8 (2+6) очков за 38 матчей.«У меня нет никаких вопросов по своему игровому времени. Весь сезон мне дают шанс проявить себя. Иногда получается выступить лучше, а иногда игра не очень идёт. В хоккее всякое бывает. Надеюсь, у меня всё же получится воспользоваться предоставляемым шансом в полной мере. Просто нужно выходить и играть на максимуме всё то время, которое дают. Если будет всё получаться, то и с игровым временем проблем не возникнет.Слежу ли за своей статистикой? Да за чем там следить? Я не так много очков в этом сезоне набрал. Ну а так слежу, конечно. В основном стараюсь обращать внимание на процент выигранных вбрасываний — мне кажется, что для центрального нападающего это основная составляющая успеха. Чем больше выигранных вбрасываний, тем больше получится создать опасных моментов, а команда будет больше владеть шайбой. А вот за очками я как-то никогда особо не гнался. Главное, чтобы команда выигрывала, а кто и сколько при этом наберёт очков — не так уж и важно. Важнее понимать и знать, что я приношу пользу общему делу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.