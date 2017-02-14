Гулявцев: для меня принципиально, чтобы «Северсталь» выиграла последние матчи

«Матч получился хорошим, обоюдоострым, все три периода были очень динамичными. У команд были перерывы, может, и соскучились по игре. Первый период мы сыграли похуже, чем второй и третий. Во второй трети было достаточно моментов, чтобы забить и одну, и две шайбы. Всё пытались завезти в пустые ворота. Был неплохой период, но мы его проиграли. Попросили ребят сработать до конца, попробовать использовать шансы в меньшинстве. Про овертайм ничего не могу сказать. Подловило нас „Торпедо“, хорошо сыграло в нападении. Мы немного недоработали. Игрой доволен, результатом — нет.
Дадим ли возможность в оставшихся матчах сыграть молодёжи из „Алмаза“ и „Ижстали“? У нас играют молодые — Лапин и Кодола, что вы все к Ижевску прицепились? Мы только что туда отправили хоккеистов, и что, сейчас обратно забирать? Для меня принципиально выиграть эти два последних матча. А с прицелом на будущее… Я пока вижу будущее в Лапине и Кодоле», — сказал Гулявцев на пресс-конференции.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.