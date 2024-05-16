Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров — о новом министре спорта России: поднял «Амур», теперь будет развивать весь спорт

Назаров — о новом министре спорта России: поднял «Амур», теперь будет развивать весь спорт
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров положительно оценил назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России.

«Положительно оцениваю назначение на пост министра спорта России Михаила Дегтярёва. Молодой, амбициозный, поднял «Амур», вывел развитие хоккея в своём регионе на новый уровень, теперь будет развивать весь отечественный спорт. Задача ответственная, но интересная.

Вся наша страна смотрит в будущее с большим энтузиазмом. Сегодняшняя встреча в Китае двух лидеров великих держав – России и Китая – это доказывает. С такими друзьями нам не один враг не страшен, это высочайший уровень, поэтому победа, несомненно, будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Жириновский и здесь всё предсказал! Главный претендент на пост министра спорта — кто он?
Опрос
Жириновский и здесь всё предсказал! Главный претендент на пост министра спорта — кто он?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android