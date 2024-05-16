Назаров — о новом министре спорта России: поднял «Амур», теперь будет развивать весь спорт

Известный тренер Андрей Назаров положительно оценил назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России.

«Положительно оцениваю назначение на пост министра спорта России Михаила Дегтярёва. Молодой, амбициозный, поднял «Амур», вывел развитие хоккея в своём регионе на новый уровень, теперь будет развивать весь отечественный спорт. Задача ответственная, но интересная.

Вся наша страна смотрит в будущее с большим энтузиазмом. Сегодняшняя встреча в Китае двух лидеров великих держав – России и Китая – это доказывает. С такими друзьями нам не один враг не страшен, это высочайший уровень, поэтому победа, несомненно, будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.