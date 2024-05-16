Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что новое соглашение подписано сроком на три года. Прежний контракт действовал до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне форвард провёл за омскую команду 78 матчей, в которых забросил 10 шайб и отметился шестью результативными передачами.

Всего в КХЛ 25-летний нападающий в регулярных чемпионатах КХЛ провёл 212 матчей, в которых форвард набрал 40 очков — забросил 23 шайбы и отдал 17 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-25». В плей-офф на счету Мартынова 19 матчей, в которых нападающий набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.