Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров — о ЧМ-2024: без России он как футбол без Бразилии, Германии и Аргентины

Назаров — о ЧМ-2024: без России он как футбол без Бразилии, Германии и Аргентины
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что без сборных России и Беларуси чемпионат мира по хоккею потерял в зрелищности, и сравнил это с отсутствием фаворитов на футбольных чемпионатах мира. Текущий ЧМ-2024 проходит в Чехии.

«Чемпионат мира, конечно, идёт, но без России и Беларуси смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов. Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины. Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Команда мечты с Овечкиным или молодёжь с Мичковым? Какой могла быть Россия на хоккейном ЧМ
Команда мечты с Овечкиным или молодёжь с Мичковым? Какой могла быть Россия на хоккейном ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android