Назаров — о ЧМ-2024: без России он как футбол без Бразилии, Германии и Аргентины

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что без сборных России и Беларуси чемпионат мира по хоккею потерял в зрелищности, и сравнил это с отсутствием фаворитов на футбольных чемпионатах мира. Текущий ЧМ-2024 проходит в Чехии.

«Чемпионат мира, конечно, идёт, но без России и Беларуси смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов. Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины. Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.