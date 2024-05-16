«Так победить сложно». Дебур назвал причины поражения в пятом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил поражение в пятом матче серии с «Колорадо» (3:5) и заявил, что несколько моментов решили исход игры не в пользу «Старз». Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».

«Мы знали, что нас ждёт лучшая игра в серии. Лидеры соперника сегодня вечером набрали свои очки, чего мы, вероятно, ожидали. Однако мы всё ещё имеем хорошие шансы на победу в серии. Мне понравился наш второй период.

Сегодня в нескольких моментах мы навредили сами себе. Так победить действительно сложно. Мы пропустили гол на последней секунде первого периода. За два периода соперник реализовал оба большинства. В концовке матча у нас было спорное удаление. Так что сложно победить, когда такие вещи идут не в твою пользу», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.