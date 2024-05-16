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«Так победить сложно». Дебур назвал причины поражения в пятом матче серии с «Далласом»

«Так победить сложно». Дебур назвал причины поражения в пятом матче серии с «Далласом»
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил поражение в пятом матче серии с «Колорадо» (3:5) и заявил, что несколько моментов решили исход игры не в пользу «Старз». Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».

«Мы знали, что нас ждёт лучшая игра в серии. Лидеры соперника сегодня вечером набрали свои очки, чего мы, вероятно, ожидали. Однако мы всё ещё имеем хорошие шансы на победу в серии. Мне понравился наш второй период.

Сегодня в нескольких моментах мы навредили сами себе. Так победить действительно сложно. Мы пропустили гол на последней секунде первого периода. За два периода соперник реализовал оба большинства. В концовке матча у нас было спорное удаление. Так что сложно победить, когда такие вещи идут не в твою пользу», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    
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