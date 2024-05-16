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«Торпедо» и «Северсталь» совершили обмен защитниками

«Торпедо» и «Северсталь» совершили обмен защитниками
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«Торпедо» и «Северсталь» совершили обмен защитниками, сообщает пресс-служба КХЛ. В Череповец отправляется защитник Марк Марин, а в обратном направлении — защитник Василий Шумилов.

27-летний Марин в прошлом регулярном сезоне КХЛ провёл 32 матча и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+1». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 186 матчей, в которых Марин набрал 30 очков — забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу с показателем полезности «-8».

20-летний Шумилов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Игрок обороны провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 11 матчей и отметился одной результативной передачей с отрицательным показателем полезности «-8».

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