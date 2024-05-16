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«Это ужасно». Главный тренер Польши отреагировал на покушение премьер-министра Словакии

«Это ужасно». Главный тренер Польши отреагировал на покушение премьер-министра Словакии
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Главный тренер сборной Польши Роберт Калабер прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо накануне матча с национальной словацкой сборной на чемпионате мира в Чехии. В Фицо произвели несколько выстрелов, после чего политика доставили в больницу, где произвели экстренную операцию.

«Мы играем на чемпионате мира, но знаем, что происходит. То, что происходит сейчас в мире, ужасно. Убивают людей, пять лет назад об этом никто бы не подумал. Могу только сказать, что держу кулаки, чтобы с ним всё было хорошо. Чтобы как он смог как можно быстрее выбраться из этого и выздоровел», — цитирует Калабера iSport.cz.

Калабер является уроженцем Братиславы и с 2020-го года возглавляет сборную Польши по хоккею. В мае 2023 году поляки под руководством специалиста заняли второе место в первом дивизионе чемпионата мира и впервые за 22 года пробились в элиту мирового хоккея.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Польша
1:0 Цингел (Татар, Кох) – 02:03     2:0 Татар (Немец, Гудачек) – 11:46     3:0 Цегларик (Слафковски) – 57:22     4:0 Цингел (Кох, Татар) – 57:34    
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