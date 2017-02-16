Шляхтин: бюджет «Лады» в сезоне-2017/18 в лучшем случае будет на уровне 600 млн

Министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады»сообщил, что бюджет клуба в сезоне-2016/17 составляет 600 млн рублей, а в следующем сезоне он в лучшем случае останется на том же уровне.«Планов увеличить бюджет нет, думаю, в лучшем случае он останется в тех же рамках, что и сейчас — 600 млн рублей. Не могу сказать, сократится ли он или нет, эта тема ещё не обсуждалась. Но у нас губернатор, который понимает все проблемы, поддерживает. Думаю, всё будет хорошо.Мы идём к тому, чтобы привлекать в команду только собственных воспитанников, и всегда шли этим путём, но, понимаете, команда третий год в КХЛ. Если вы помните, всё было практически развалено, когда команда вышла из этого турнира и детско-спортивная школа практически перестала давать своих воспитанников. Сейчас у нас построена новая арена, на которой два льда, в прошлом году сдали ещё один каток, то есть с площадками проблем нет. Школу возродили тоже, но ребята же должны вырасти, это не быстро происходит», — цитирует Шляхтина ТАСС.