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Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем «Марк Мессье Трофи» сезона-2023/2024

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем «Марк Мессье Трофи» сезона-2023/2024
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Капитан и защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В минувшей регулярке 30-летний Труба набрал 22 (3+19) очка в 69 матчах, а также принял участие в молодежном хоккейном лагере «Рейнджерс», во время которого он работал с мальчиками и девочками в возрасте от 6 до 12 лет, проводя периодические тренировки на льду.

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Напомним, на данный момент «Рейнджерс» ведут в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3-2). Шестой матч пройдёт в ночь с 16 на 17 мая в Роли.

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