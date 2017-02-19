Э. Карлссон: по сравнению с началом сезона «Оттава» прибавила в обороне

Защитник «Оттавы Сенаторз»поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.«По сравнению с началом сезона мы значительно прибавили в игре в обороне. Это, безусловно, помогло нам добиться хороших результатов. Что касается игры в неравных составах, то нам нужно, в первую очередь, концентрироваться на своих действиях, а не смотреть на соперника. Если мы будем действовать чётко и грамотно, то всё будет нормально. Допустим, в матче против «Торонто» нам противостоит Остон Мэттьюз. В «Оттаве» все знают, что это сильный игрок, но нам нужно просто играть в свою игру. Всегда в команде соперника есть отличные хоккеисты, за которыми надо особенно присматривать. Но, как я уже сказал, нам необходимо фокусироваться на своих действиях для того, чтобы быть успешными. Мы можем влиять только на собственную игру, поэтому всё в наших руках», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.