Гуськов: «Йокерит» зацепится за матчи с ЦСКА, «Витязь» — крепкий орешек для СКА

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от серий первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА — «Йокерит» и СКА — «Витязь». Первые матчи стартуют 21 февраля. Начало — 19:30 мск.
«На проход в следующий раунд у финской команды шансов мало, но «Йокерит» однозначно зацепится за несколько игр и будет бороться. В сезоне-2014/15 команды уже встречались в плей-офф, и ЦСКА было очень непросто играть с «шутами». Да, тогда в Хельсинки была другая команда, но в любом случае столкнуться с тотальной финской системой московским «армейцам» пришлось. Квартальнов знает, как бороться с этими схемами. Будет тяжело, но всё-таки ЦСКА пройдёт дальше.
«Витязю» по силам зацепиться за матчи со СКА. Команда из Подольска — крепкий орешек, непросто его расколоть. Но фаворит, естественно, СКА — и по подбору игроков, и по ресурсам. Чтобы пройти петербуржцев, «Витязю» надо сделать что-то невозможное. Плотников и Войнов не сыграют в первых матчах, эти игроки много значат для СКА, но на такой мощной команде отсутствие этих хоккеистов не так болезненно скажется. Думаю, катастрофы какой-то не произойдёт», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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