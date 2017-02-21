КХЛ готова пойти на технические новинки, но всё упирается в бюджеты клубов

Главный арбитр КХЛзаявил о готовности лиги ввести некоторые технические новшества, которые могут помочь в разрешении спорных моментов.«Мы хотим прописать введение некоторых технических новшеств, но пока не в обязательном порядке. Это будет уже следующий шаг. Нужно посчитать, во сколько это клубам обойдётся. Количество новшеств, которые есть у меня в голове, не безумное, но это вопрос денег. За это платят. Есть такие прогрессивные системы, которые могут из видеогол-комнаты управлять камерами, которые находятся на стадионе.Клубы могут это позволить, но часто бывает так, что они сопротивляются нововведениям. Я не считаю чужих денег, но есть контракты игроков, которые по сумме несопоставимы с затратами на технические новшества. А команда из какого-то нюанса может недосчитаться очков или не попасть в плей-офф», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.