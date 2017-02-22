КХЛ: гол защитника «Ак Барса» Охтамаа в ворота «Салавата» засчитан верно

После изучения всех видео материалов главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР определил, что шайба пересекла линию ворот за 0.02 секунды до окончания основного времени матча.
«Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот. Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры – 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча», — прокомментировал эпизод главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Напомним, что «Ак Барс» победил 2:1 и повёл в серии 1-0.
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