КХЛ: гол защитника «Ак Барса» Охтамаа в ворота «Салавата» засчитан верно

В матче 1/4 финала конференции Восток «Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) защитник казанского клубазабросил шайбу на последней минуте третьего периода. Эпизод потребовал дополнительного просмотра судейской бригадой и консультаций с судьёй-видеогол.После изучения всех видео материалов главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР определил, что шайба пересекла линию ворот за 0.02 секунды до окончания основного времени матча.«Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот. Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры – 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча», — прокомментировал эпизод главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.Напомним, что «Ак Барс» победил 2:1 и повёл в серии 1-0.