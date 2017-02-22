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КХЛ: гол защитника «Ак Барса» Охтамаа в ворота «Салавата» засчитан верно

22 февраля 2017, среда. 23:49. Хоккей
В матче 1/4 финала конференции Восток «Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) защитник казанского клуба Атте Охтамаа забросил шайбу на последней минуте третьего периода. Эпизод потребовал дополнительного просмотра судейской бригадой и консультаций с судьёй-видеогол.

После изучения всех видео материалов главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР определил, что шайба пересекла линию ворот за 0.02 секунды до окончания основного времени матча.

«Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот. Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры – 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча», — прокомментировал эпизод главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Напомним, что «Ак Барс» победил 2:1 и повёл в серии 1-0.

>>> Пять пробоин «Трактора» и ошарашивший «Салават» Охтамаа


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Атте Охтамаа Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
22 февраля 2017, среда
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