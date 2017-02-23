Дюшейн: надеюсь, Игинлу обменяют, и он сможет выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш»выразил надежду, что его партнёр по команде 39-летнийперейдёт в другой клуб, с которым сможет побороться за Кубок Стэнли. «Лавины» сохраняют лишь теоретические шансы выйти в кубковую стадию, занимая предпоследнее место в общей турнирной таблице.«Если его обменяют в клуб, у которого есть шанс выиграть Кубок Стэнли, он любой команде сможет помочь своим несравненным опытом. Надеюсь, что он сможет выиграть Кубок в этом году. Я буду очень рад, если это случится», — цитирует Дюшейна ESPN.