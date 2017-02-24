Киллорн: впереди у «Тампы» куча игр с соперниками по дивизиону

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал домашнее поражение от «Калгари Флэймз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы потеряли очки, это очень больно. Ощущения самые неприятные. Выигрывать в НХЛ трудно, но до этого у нас был неплохой отрезок — 7 матчей подряд с набранными очками. Впереди у нас куча игр с соперниками по дивизиону. Это будут очень важные матчи.Мы постараемся извлечь урок из сегодняшней игры. Нужно быть готовыми к каждой игре независимо от того, кто соперник», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.