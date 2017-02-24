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Киллорн: впереди у «Тампы» куча игр с соперниками по дивизиону

24 февраля 2017, пятница. 12:23. Хоккей
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал домашнее поражение от «Калгари Флэймз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы потеряли очки, это очень больно. Ощущения самые неприятные. Выигрывать в НХЛ трудно, но до этого у нас был неплохой отрезок — 7 матчей подряд с набранными очками. Впереди у нас куча игр с соперниками по дивизиону. Это будут очень важные матчи.

Мы постараемся извлечь урок из сегодняшней игры. Нужно быть готовыми к каждой игре независимо от того, кто соперник», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости. Хоккей
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