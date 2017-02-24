Логинов: за последние три года против Казани сыграл уже матчей 50

Защитник «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче плей-офф. 24 февраля команды проведут второй матч.«Игры плей-офф – это совершенно другие матчи, они отличаются в корне от чемпионата. Здесь каждый матч важен, все команды играют на результат. Каждый опасный момент и любая ошибка – это практически гол. Всё надо делать гораздо быстрее, скорости другие, время для принятия решения ограничено.Мы сразу же постарались навязать им свой довольно высокий темп. Играли за счёт коротких смен, хорошего удержания шайбы в чужой зоне, поэтому и получалось так, что на пересменке мы их ловили, они уставали, а мы создавали опасные моменты. Где-то не повезло, не забили, хотя моментов, в принципе, было предостаточно. Чувствовалась определенная скованность, все-таки первая игра, при 5 на 4 также ощущалась эта нервозность, напряженность. Много на себя сегодня поймали, здесь уже выбора нет, всё или ничего, хоть зубами её лови, игра только на победу.Третий период? Обе команды играли очень строго в обороне, не позволяли бросать друг другу с убойных позиций. Но мы, к сожалению, в концовке допустили оплошность, посмотрели, конечно, такой спорный момент с этим голом. Ну, это всё на усмотрение судей. В плей-офф мелочи многое решают на самом деле. Здесь нет глобального преимущества у команд, поэтому эти мелочи исключительно и решают, которые и влияют на итоговый результат. Я за последние три года против Казани сыграл уже матчей 50, поэтому меня уже ничем не удивишь", – цитирует Логинова «БИЗНЕС Online».