Осала: шайба шла ко мне в матче с «Куньлунем», это просто был мой день

Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:3, 2-0 в серии) в четвертьфинале Восточной конференции и свой хет-трик.«Сложная игра. «Куньлунь» сегодня был очень хорош. Мы тоже неплохо сыграли, но соперник оказался лучше готов к матчу, нежели в первый день. Много стычек и силовых приёмов, потому что у всех эмоции, ведь это второй матч, все немного нервничают. Соперник вышел более агрессивным, мы играли в очень контактный хоккей.Я не знаю, что именно они изменили, но они играли иначе, они были быстрее, хороший отбор шайбы.Эмоции по поводу хет-трика? О, это впервые в моей карьере в Континентальной хоккейной лиге. Это просто отлично. Но при этом не думаю, что играл как-то лучше по сравнению с предыдущими матчами. Просто шайба шла ко мне, и у меня были шансы. Я играл как обычно, но сегодня просто был мой день», — цитирует Осалу пресс-служба клуба.