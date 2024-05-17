«Мне пришлось учиться другим навыкам». Худобин — о разнице хоккея в России и Америке

Вратарь Антон Худобин рассказал об адаптации к хоккейному стилю в Северной Америке.

— А вот по подготовке была какая-то разница между Россией и Америкой? Что-то бросилось в глаза?

— Стиль игры разный – это во-первых. Мне не пришлось переучиваться – мне пришлось учиться другим навыкам, которые, в принципе, в России не так важны.

Вот, допустим, далеко ходить не надо: сейчас Федотов уехал в Филадельфию. Смотрели игры его? Отскоков сколько от него? Очень много. Сразу же голы! То есть там не прощают это – там нужно «съедать» эту шайбу либо правильно отбивать.

Нужно было этому научиться – от меня отлетало как от бревна. Поэтому постоянно после каждой тренировки мы тренировались с чехом Зденеком Бахенски – он потом не заиграл нигде. Но умел чётко бросать. «Вот сюда мне брось» – и он бросал мне 10-15 шайб чётко, куда я показал. А я должен был сесть и так её поймать, чтобы она от меня не отлетела.

И мы так работали постоянно. Над клюшкой работали, над катанием работали, над движениями, потому что быстрее всё. Больше прямолинейных бросков, но и больше на тебя давление – сразу все на тебя едут. Поэтому пришлось учиться, — сказал Худобин в интервью на YouTube-канале «ЛЁД».