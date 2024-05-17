Заслуженный тренер России — о вылете «Каролины»: для Кузнецова настал Рубикон

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о вылете «Каролины Харрикейнз» из плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Надо признать: Фредерик Андерсен не вытянул серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тем не менее, мне нравится «Каролина». Мне жаль эту команду. Но, раз проиграли, значит, надо работать. Для Кузнецова сейчас настал Рубикон. Сколько осталось у него сил и воли для того, чтобы провести летний период с таким азартом и настроением, чтобы вернуться в НХЛ на ведущих ролях в «Каролине»?» — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4. В текущем плей-офф НХЛ Кузнецов провёл 10 матчей, в которых набрал шесть (4+2) очков.