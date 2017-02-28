Защитник «Далласа» Бенн перешёл в «Монреаль» в обмен на Пэтерина

Защитник «Даллас Старз»перешёл в «Монреаль Канадиенс» в обмен на другого игрока обороны,, и право выбора в четвёртом раунде драфта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.26-летний Пэтерин провёл 24 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "+1". 29-летний Бенн принял участие в 58 играх, набрав 15 (2+13) результативных баллов и заработав показатель полезности "-3".