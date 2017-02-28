Бойл: очень рад, что буду играть в «Торонто», есть шанс попасть в плей-офф

Нападающийпрокомментировал свой обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Торонто Мэйпл Лифс».«Интересная ситуация. Ты спишь, готовишься к матчу, но тебя будят и говорят, что тебя в команде уже нет. Это новые для меня ощущения. Но с ними сталкивались другие ребята. Многое крутится в голове. Например, надо ли мне паковать вещи или стоит принять душ? Всё иначе. Мы очень благодарны «Тампе» за то, что она сделала для нас. Нам здесь было хорошо. Родители жены жили недалеко от нас. Этот клуб всегда будет занимать особенное место в наших сердцах. Но я теперь буду играть за новую команду, которая строит очень амбициозные планы, и это очень радует.Я действительно очень рад, что буду играть в «Торонто». Я бывал там только как гость, но впечатления от игр там всегда были великолепные. Зал гудит, зрители понимают игру, знают, что происходит в лиге. Там есть страсть. Я очень хочу это почувствовать на себе. У команды есть потенциал и есть шанс попасть в плей-офф. Там умеют играть. В прошлом году после дедлайна они стали выпускать молодёжь, и против них было тяжело играть. В этом сезоне они постоянно прибавляли. В этом огромная заслуга тренерского штаба. Так что я считаю этот обмен хорошим шансом для себя. Мне очень нравится, как играют Остон Мэттьюс и Митч Марнер. Их очень хвалят, и это производит впечатление.Насколько я знаю, там очень сплочённая команда, у неё есть характер. Это очень важно для плей-офф, особенно если дела там будут складываться не очень удачно. Для того чтобы справиться с проблемой, надо держаться друг друга», – цитирует Бойла официальный сайт НХЛ.