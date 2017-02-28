Министр спорта: Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем

Министр спорта Российской Федерации олимпийский чемпион Павел Колобков назвал смерть прославленного хоккеиста Владимира Петрова огромной потерей для отечественного и мирового хоккея.
«Для меня лично его уход стал огромным ударом, я рос на советском хоккее, и великая тройка Михайлов – Петров – Харламов для меня всегда была символом нашего спорта. Владимир Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем, который успешно реализовывал проекты в области массового и детско-юношеского хоккея», — цитирует чиновника официальный сайт министерства.
>>> Ушёл к Харламову. Умер великий Владимир Петров