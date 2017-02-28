А. Ротенберг: ФХР сделает всё, чтобы увековечить память о Петрове

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Петрова:
«Когда уходят люди такого масштаба, это становится невосполнимой утратой. Владимир Петров – уникальный центрфорвард первого звена сборной страны, его заслуга в развитии отечественного хоккея огромна. Игра этого великого хоккеиста – образец того, как должен действовать центральный нападающий. Выражаю соболезнование его семье и всем, кто знал Владимира Владимировича. Федерация хоккея России сделает всё, чтобы увековечить память о Петрове, о его имени, личности и, конечно, о его выдающейся игре», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.
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