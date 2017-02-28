Анисимов: мне ещё многое надо исправить

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»признался, что недоволен своей игрой.«Может, я где-то рядом, но ещё не слишком хорош. Мне ещё работать и работать, кучу моментов надо исправить. Что именно? Ну как же. Катание, бэкчек, форчек, игру клюшкой. Из таких маленьких вещей складывается большая игра, – сказал Анисимов в интервью CSN Chicago.При этом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:2) 28-летний форвард забил победный гол. Это 22-я шайба Анисимова в текущем чемпионате НХЛ. Игрок повторил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2013/14.