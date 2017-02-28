Пачьоретти: Радулов может влиять на исход матчей

Нападающий «Монреаль Канадиенс»после победы в матче НХЛ над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) поделился мнением об игре форварда Александра Радулова. Он прервал свою 6-матчевую безрезультативную серию и впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего в 61 матче сезона на счету Радулова 46 (15+31) очков.«Гол Радулова стал поворотной точкой матча, а его игра была бесподобна. Порой, когда команде не хватает уверенности, нужен один эпизод, именно поэтому мы его и подписали. Я уверен, что он может влиять на исход матчей. Сегодня он это продемонстрировал», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.